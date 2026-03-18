Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμη μία νίκη, καθώς επικράτησε με 24-7 του Παλαίου Φαλήρου στο «Παπαστράτειο» για την 5η αγωνιστική της Β΄φάσης της Water Polo League των Ανδρών. Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» που αγωνίστηκαν χωρίς τους Ζαλάνκι και Τζωρτζάτο, ήταν ο Πούρος με πέντε γκολ, ενώ ακολούθησε ο Φουντούλης με τέσσερα. Έτσι, έκανε το «19 στα 19» και παρέμεινε στην κορυφή.

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μπρέσια (24/3, 19:30) στον Πειραιά για τη 2η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 8-4, 4-1, 8-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 4, Γούβης, Λυκούδης, Δήμου 2, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 5, Μάρκογλου

ΑΟΠ Φαλήρου: Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογκούζκαν, Λουκάτος, Πρέκας, Πάβιτσιτς Καπούτσο, Κοντονής 3, Χέλμης 1, Μαστρογιαννάκος 1, Καλής 1, Ζαχόπουλος, Βάσσος, Μπερδές, Ευθυμίου, Μάμμος