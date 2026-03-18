Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επιστρέφει ξανά σε Μουντιάλ, μετά από 20 χρόνια, αλλά αυτή τη φορά σε διαφορετικό ρόλο. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα προσωπικά του social media, θα ενσωματωθεί στη δημοσιογραφική ομάδα της Fox Sports ως αναλυτής αγώνων.

Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός παραγωγός της Fox Sports, Μπραντ Ζέιγκερ δήλωσε: «Ο Ζλάταν φέρνει την χαρακτηριστική του αυτοπεποίθηση, προοπτική και μοναδική προσωπικότητα στη μετάδοσή μας, κάτι που αποτελεί μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους και η FOX Sports είναι ενθουσιασμένη που τον καλωσορίζει ως το νέο μέλος της ομάδας μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™. Ανυπομονούμε να τον έχουμε μαζί μας σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, προσφέροντας ανάλυση όπως μόνο ο Ζλάταν ξέρει, για μια τηλεοπτική εμπειρία που θα είναι απαραίτητη παρακολούθηση στην πρώτη του συμμετοχή ως αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA™».

Θυμίζουμε ότι ο Ιμπραΐμοβιτς είχε αγωνιστεί δύο φορές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 και 2006 με την Εθνική Σουηδίας, δίχως όμως να πετύχει κάποιο τέρμα.

To Μουντιάλ του 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου και θα λάβει μέρος στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.