Η ελληνική ομάδα, παρά τις μεταπτώσεις στην απόδοσή της, κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Κλειστό της Κανήθου, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό +3 ενόψει του επαναληπτικού αγώνα. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (21/3, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ), με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Εθνική Ολλανδίας σε διπλούς αγώνες τον Μάιο, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την τελική φάση.

Το Βέλγιο μπήκε εντυπωσιακά, σκοράροντας πέντε φορές στα πρώτα πέντε λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και παίρνοντας προβάδισμα με 16-18. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άργησε, αλλά αντέδρασε και ισοφάρισε.

Στο 48ο λεπτό κατάφερε να περάσει μπροστά και να αυξήσει τη διαφορά. Διατήρησε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη με τελικό σκορ 29-26.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου, με την ελληνική ομάδα να συνεχίζει την προσπάθειά της για μια μεγάλη πρόκριση.

Ελλάδα (Γιώργος Ζαραβίνας): Ελευθεριάδης 1, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 7, Λιάπης 2, Παγιάτης 1, Μιχαηλίδης, Πασσιάς 4, Τόσκας 8, Παπαβασίλης 3, Παπάζογλου, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Αραμπατζής 1, Στάθης, Μπουκοβίνας, Παπαντωνόπουλος.

Βέλγιο (Σέριφ Χαμάνι): Ρίσκε, Σέρας 1, Κότερς 13, Μπράουν, Κόλμαν 6, Σέλινγκεν, Βανκόσεν 1, Μάρσαλ, Ντανέσι 2, Γκλοριέ 2, Ντεστέ, Ζιλ, Ντουπόντ, Κρίεσερ 1, Ντίκενς, Βανχόνε.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 8-7, 9-9, 12-12, 16-13, 16-16, 17-19, 22-22, 24-23, 27-24, 29-26.