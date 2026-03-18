Τα ξημερώματα της Τρίτης στο NBA, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατάφεραν να περάσουν από το Ορλάντο, επικρατώντας με 113-108 των Μάτζικ, με μεγάλο πρωταγωνιστή το Σέι-Γκίλιτζιους Αλεξάντερ. που πέτυχε 40 πόντους. Μάλιστα, αυτή ήταν η ένατη σερί νίκη για τους Θάντερ, «κλειδώνοντας» μαθηματικά μία θέση στην πρώτη 6αδα και τη συμμετοχή τους στα play-offs

With their 9th straight victory tonight, the Thunder clinch a Western Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google! pic.twitter.com/aLPBpmXewN — NBA (@NBA) March 18, 2026

Το παιχνίδι στιγματίστηκε, από την απόπειρα του Άλεξ Καρούσο να αμυνθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ενώ, η ομάδα του βρισκόταν σε άμυνα ο 32χρόνος γκαρντ γλίστρησε, με συνέπεια να του βγαίνει το παπούτσι. Ο Τρίσταν Ντα Σίλβα αποφάσισε να κάνει μπάσιμο, με τον Καρούσο να προσπαθεί να του κάνει τάπα με το παπούτσι, σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό.

Εν τέλει, χρεώθηκε με τεχνική ποινή και το καλάθι μέτρησε ως goal-tending.

Για τη συγκεκριμένη φάαση ο Καρούσο δήλωσε: «Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Και, δεν ξέρω, μου ήρθε αυθόρμητα. Απλώς νόμιζα ότι θα το κόψω, και ειλικρινά δεν ήξερα τι θα σφύριζαν. Δεν ήξερα ότι θα ήταν goaltending και τεχνική ποινή. Αν το ήξερα, μάλλον δεν θα το έκανα, γιατί είναι τρεις πόντοι. Είναι αυτόματο καλάθι, και δεν είχε καν βάλει τη μπάλα πάνω από το στεφάνι. Μόλις είχα το παπούτσι μου στο χέρι, μου πέρασε από το μυαλό να το χρησιμοποιήσω. Όχι με κακό σκοπό, αλλά σαν “ας προσπαθήσω να κάνω μια φάση για να σταματήσω τη μπάλα”. Είναι απλώς μία από αυτές τις περίεργες φάσεις στο NBA που μάλλον δεν θα ξανασυμβούν για άλλα 10 χρόνια.»