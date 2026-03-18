Οι Λονδρέζοι, φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους με εντυπωσιακή εμφάνιση. Το πρώτο γκολ ήρθε στο 36ο λεπτό από τον Έμπερετσι Έζε, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρεϊς διπλασίασε τα τέρματα με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής στο 63′, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση για τους «Κανονιέρηδες».

Με αυτή τη νίκη, η Άρσεναλ συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση, κρατώντας ψηλά τον πήχη για τα προημιτελικά. Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ (69’ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμένδι (68’ Νόργκααρντ), Έζε (70’ Χάβερτς), Σακά, Τροσάρ (69’ Μαρτινέλι), Γκιόκερες (90’ Λιούις Σκέλι)

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Άντριχ (83’ Φερνάντες), Κουάνσα, Ταπσόμπα, Τεριέ (59’ Τίλμαν), Γριμάλδο, Παλάσιος (70’ Σικ), Γκαρσία, Ποκού (59’ Κούλμπρεθ), Μάζα, Κοφάν.