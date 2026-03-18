Η πρόσφατη υπόθεση με τη Σενεγάλη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου η Μαρόκο αναδείχθηκε νικήτρια λόγω τεχνικού αποκλεισμού, φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από ιστορικά σκάνδαλα που κρίθηκαν σε δικαστικές αίθουσες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μαρσέιγ τη σεζόν 1992-93. Παρότι κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας και το Champions League, της αφαιρέθηκε ο εγχώριος τίτλος λόγω αποδεδειγμένης δωροδοκίας αντιπάλων, οδηγώντας ακόμη και στον υποβιβασμό της.

Ως αποτέλεσμα, η Μαρσέιγ υποβιβάστηκε στη Ligue 2 από τις γαλλικές αρχές, ενώ η δεύτερη Παρί Σεν Ζερμέν αρνήθηκε να πάρει τον τίτλο. Σύμφωνα με αναφορές, αυτό συνέβη επειδή οι ιδιοκτήτες της, η Canal+, φοβούνταν απώλεια τηλεοπτικών εσόδων στην περιοχή της Μασσαλίας.

Ακόμη πιο γνωστό είναι το σκάνδαλο «Calciopoli» με πρωταγωνίστρια τη Γιουβέντους. Οι τίτλοι των σεζόν 2004-05 και 2005-06 αφαιρέθηκαν εξαιτίας χειραγώγησης διαιτητών, με τον σύλλογο να τιμωρείται και με υποβιβασμό.

Η «μεγάλη κυρία» δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση, συνεχίζοντας να υπολογίζει τα δύο πρωταθλήματα στην ανεπίσημη συγκομιδή της και προσφεύγοντας κατά της απόφασης που έδωσε το πρωτάθλημα της σεζόν 2005-06 στην Ίντερ.

ON THIS DAY: In 2006, Juventus were relegated to Serie B after the Calciopoli scandal. These six stayed loyal. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Eixs6FbKCg — Squawka (@Squawka) July 14, 2019

Στην ίδια χώρα, η Τζένοα έχασε την άνοδο και τον τίτλο της Serie B το 2005, όταν αποκαλύφθηκε χρηματισμός αντιπάλων. Η ποινή ήταν σκληρή, καθώς υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία.

Ωστόσο, οι διοικούντες του συλλόγου δεν άφησαν τίποτα στην τύχη και πλήρωσαν τον γενικό διευθυντή των φιλοξενούμενων, Τζιουσέπε Παλιάτα, με 250.000 ευρώ για να «στήσει» το παιχνίδι. Τα χρήματα, ειρωνικά, βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως η Έλγκιν Σίτι, τίτλοι κρίθηκαν εκτός γηπέδων. Το 1993 της αφαιρέθηκε το πρωτάθλημα λόγω αντικανονικής συμμετοχής τιμωρημένων παικτών, αφήνοντας μάλιστα τη λίγκα χωρίς πρωταθλητή.

Οι περιπτώσεις αυτές αποδεικνύουν πως, στο ποδόσφαιρο, η δικαιοσύνη εκτός αγωνιστικού χώρου μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθοριστική με όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτόν.