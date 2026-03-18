Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι τρεις εταιρείες θα ξεκινήσουν προετοιμασίες για την πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας στο Τόκιο έως τα τέλη του 2026. Στην αρχική φάση λειτουργίας, θα αξιοποιηθεί το Nissan LEAF, εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρωτότυπο ρομποταξί βασισμένο στο Nissan LEAF.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Uber στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα το επόμενο βήμα στο παγκόσμιο πλάνο της Wayve και της Uber για τα ρομποταξί, που προβλέπει την επέκταση της υπηρεσίας σε περισσότερες από δέκα πόλεις διεθνώς.

Το σύστημα Wayve AI Driver έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και να προσαρμόζεται σε νέους δρόμους και πόλεις χωρίς τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη επέκταση σε διεθνείς αγορές και διευκολύνει την ανάπτυξη της υπηρεσίας ρομποταξί σε δυναμικά αστικά περιβάλλοντα, όπως το Τόκιο.