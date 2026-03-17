Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή ταυτόχρονη ερωτική εμπλοκή με δύο διαφορετικές γυναίκες το τελευταίο διάστημα.

Από τη μία, ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να διατηρεί σχέση με την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εσπόσιτο, με την οποία έχουν κυκλοφορήσει κοινές φωτογραφίες από το Παρίσι, όπου δείχνουν ιδιαίτερα κοντά. Μάλιστα, οι δυο τους καταγράφηκαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από το ίδιο ξενοδοχείο, ενώ ταξίδεψαν μαζί και στη Μαδρίτη με ιδιωτική πτήση, έπειτα από ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την ίδια στιγμή, ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως ο 27χρονος επιθετικός ενδέχεται να είχε παράλληλη σχέση με την influencer Μαρία Αγκιλέρα, γνωστή ως Μαρία Μπραν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη σχέση φέρεται να είχε μεγαλύτερη διάρκεια, αγγίζοντας τους δέκα μήνες, ενώ η γνωριμία του με την Εσπόσιτο υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες.

Οι αποκαλύψεις αυτές προέρχονται από την εκπομπή «Vamos a ver», εντείνοντας τη φημολογία γύρω από την προσωπική ζωή του Εμπαπέ, που απασχολεί έντονα τα διεθνή media τις τελευταίες ημέρες.