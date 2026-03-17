Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή ταυτόχρονη ερωτική εμπλοκή με δύο διαφορετικές γυναίκες το τελευταίο διάστημα.
Από τη μία, ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να διατηρεί σχέση με την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εσπόσιτο, με την οποία έχουν κυκλοφορήσει κοινές φωτογραφίες από το Παρίσι, όπου δείχνουν ιδιαίτερα κοντά. Μάλιστα, οι δυο τους καταγράφηκαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από το ίδιο ξενοδοχείο, ενώ ταξίδεψαν μαζί και στη Μαδρίτη με ιδιωτική πτήση, έπειτα από ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο στη γαλλική πρωτεύουσα.
Την ίδια στιγμή, ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως ο 27χρονος επιθετικός ενδέχεται να είχε παράλληλη σχέση με την influencer Μαρία Αγκιλέρα, γνωστή ως Μαρία Μπραν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη σχέση φέρεται να είχε μεγαλύτερη διάρκεια, αγγίζοντας τους δέκα μήνες, ενώ η γνωριμία του με την Εσπόσιτο υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες.
Οι αποκαλύψεις αυτές προέρχονται από την εκπομπή «Vamos a ver», εντείνοντας τη φημολογία γύρω από την προσωπική ζωή του Εμπαπέ, που απασχολεί έντονα τα διεθνή media τις τελευταίες ημέρες.
Mbappé et Ester Expósito ont été aperçus ENSEMBLES à la suite d’un diner en amoureux 😍 🥰
Cependant… cela déplait au dictateur Madrilène :
« J’vais tous vous monter en l’air, le prochain qui me snap avec elle je le jure je la dégaine. Et quand je dégaine personne aime. » 😱 pic.twitter.com/U7GQeVma0B
— FRENCHFREAKUS 🇺🇸 (@FrenchFreakUS) March 10, 2026
«Μπόρεσα να διαπιστώσω ότι ο Εμπαπέ και η Μαρία βγαίνουν από τον Μάιο του περασμένου έτους, δηλαδή εδώ και 10 μήνες. Αν ο Εμπαπέ βγαίνει με την Έστερ εδώ και τρεις μήνες, τότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή», δήλωσε.
Mbappé podría haber solapado su relación con Ester Expósito con la de María Brunn, de ‘La isla de las tentaciones’
Por @beatriztellezdm https://t.co/2lWjwRMPyM
— Vozpópuli (@voz_populi) March 14, 2026
Αντιμέτωπη με την κατάσταση, η Μαρία Μπραν, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Δομινικανή Δημοκρατία, επέλεξε να απαντήσει με υπευθυνότητα. «Δεν θα πω αν είχα σχέση μαζί του. Όπως είπα, φαίνεται γοητευτικός τύπος και, αν είναι μαζί, τους εύχομαι τα καλύτερα», δήλωσε.