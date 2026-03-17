ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την εμφατική νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε πλησιάζει στα προημιτελικά του Conference League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σεβίλλη για τη ρεβάνς με την Μπέτις, μετά το 1-0 στο ΟΑΚΑ.

Η UEFA όρισε για το ΑΕΚ – Τσέλιε (19/3, 19:45) τον 38χρονο Ιταλό διαιτητή Σιμόνε Σότσα, ο οποίος έχει σφυρίξει στο παρελθόν αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων, όπως ΠΑΟΚ – Άιντραχτ, Παναθηναϊκός – Ρέιντζερς και ΠΑΟΚ – Μπέτις. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Αλέσιο Μπέρτι, τέταρτος ο Τζιοβάνι Αϊρόλντι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Λούκα Παϊρέτο και ο Ντανιέλε Ντοβέρι.

Στο Μπέτις – Παναθηναϊκός (19/3, 22:00) ορίστηκε ο Γερμανός elite διαιτητής Τόμπιας Στίλερ. Ο Στίλερ έχει διευθύνει πολλούς αγώνες στην Ελλάδα, με εννέα ματς Ολυμπιακού, έξι ΑΕΚ, πέντε ΠΑΟΚ και τρία της Εθνικής ομάδας, αλλά ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού. Βοηθοί του θα είναι οι Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Σέρεν Στορκς και ο Κρίστιαν Ντίνγκερτ. Φέτος ο Στίλερ έχει ήδη σφυρίξει δύο ματς Champions League, Σπόρτινγκ – Μπριζ (3-0) και Πάφος – Σλάβια Πράγας (4-1), καθώς και το Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2-0) για το ελληνικό πρωτάθλημα.