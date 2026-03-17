Μία ευχάριστη είδηση είχε για τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, ο Τζοάν Λαπόρτα. Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» μετά την επανεκλογή του ανακοίνωσε στο πλαίσιο μίας συνέντευξης ότι ο Χάνσι Φλικ αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2028

Ο Γερμανός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024, διαδεχόμενος το Τσάβι και μέχρι στιγμής η επιλογή αυτή έχει αποδειχθεί «λίρα εκατό».

Ο Φλικ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα της La Liga, δύο ισπανικά Super Cup και ένα Κύπελλο. Ενώ, ταυτόχρονα παίζει ένα από τα πιο ελκυστικά στο «μάτι» για το θεατή στυλ ποδοσφαίρου.

Τη φετινή σεζόν η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στη κορυφή της La Liga (+4 από τη δεύτερη Ρεάλ) και παραμένει μέσα στο κόλπο της κατάκτησης του Champions League.

“Θα ανακοινώσουμε σύντομα την ανανέωση του συμβολαίου του Φλικ, θα είναι για ακόμη μία σεζόν, μέχρι το 2028. Ο Χάνσι έχει ήδη συμφωνήσει, είναι ευτυχισμένος εδώ”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λαπόρτα για να προσθέσει με νόημα:

“Θα ήθελα επίσης ανανεώσω το συμβόλαιο του Ντέκο (σ.σ. ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα). Το δίδυμο με τον Φλικ λειτουργεί πολύ καλά”.