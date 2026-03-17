Τεράστια δικαίωση αποτελεί η κλήση του Ιγκόρ Τιάγκο από τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός πραγμματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπρέντφορντ. Πιο συγκεκριμένα, μετράει ήδη 19 γκολ στην Premier League και 22 σε όλες τις διοργανώσεις
Ο 24χρονος σκόρερ θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα των «σελεσάο» σε επίπεδο ανδρών, για τα παιχνίδια απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία πριν το Μουντιάλ. Ενώ «έκπληξη» αποτελεί η απουσία του Νεϊμάρ από τις κλήσεις.
🚨🇧🇷 OFFICIAL: Brazil full squad to face France and Croatia before the World Cup. pic.twitter.com/8UkQqbX3Dg
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026
Οι συγγενείς του Ιγκόρ Τιάγκο είχαν μαζευτεί στο σπίτι για να παρακολουθήσουν τις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι και όταν ακούστηκε το όνομά του ξέσπασαν σε «δάκρυα χαράς»
