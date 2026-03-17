Τεράστια δικαίωση αποτελεί η κλήση του Ιγκόρ Τιάγκο από τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός πραγμματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπρέντφορντ. Πιο συγκεκριμένα, μετράει ήδη 19 γκολ στην Premier League και 22 σε όλες τις διοργανώσεις

Ο 24χρονος σκόρερ θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα των «σελεσάο» σε επίπεδο ανδρών, για τα παιχνίδια απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία πριν το Μουντιάλ. Ενώ «έκπληξη» αποτελεί η απουσία του Νεϊμάρ  από τις κλήσεις.

Οι συγγενείς του Ιγκόρ Τιάγκο είχαν μαζευτεί στο σπίτι για να παρακολουθήσουν τις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι και όταν ακούστηκε το όνομά του ξέσπασαν σε «δάκρυα χαράς»

