Η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη βαθμολογία και τη μάχη της τετράδας.

Η Χάποελ Τελ-Αβίβ υποδέχεται την Παρί, σε μια αναμέτρηση όπου οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας τους και να παραμείνουν κοντά στις πρώτες θέσεις. Η Παρί, από την άλλη, ψάχνει βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία, με ρεκόρ 12-19 μέχρι στιγμής.

Η Παρτιζάν αντιμετωπίζει την ομάδα του Ντουμπάι. Οι Σέρβοι, με ρεκόρ 10-20, χρειάζονται νίκες για να αποφύγουν τη βαθμολογική καθίζηση, ενώ η Ντουμπάι, με 16-14, θέλει να σταθεροποιήσει τη θέση της στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague.

Η πιο κρίσιμη αναμέτρηση της βραδιάς είναι αυτή με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο του εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί με ελλείψεις, καθώς οι Τζόζεφ, Μόρις και Τζόουνς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής λόγω μη καταγραφής στο ρόστερ. Παράλληλα, η Φενερμπαχτσέ θα παραταχθεί χωρίς Ντε Κολό και Σίλβα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί, 17:00

Παρτιζάν – Ντουμπάι, 21:00

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, 21:15