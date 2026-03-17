Στιγμές συγκίνησης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά, καθώς άνθρωποι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Χρήστος Καρυπίδης μαζί μετους Χρήστο Ζαφείρη, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον τοποθέτησαν λουλούδια και μια φανέλα στο σημείο όπου ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη…» αναφέρει στο ποστ του ο ΠΑΟΚ.