Η προπονήτρια της AEK κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου με τους «λέοντες», επικρατώντας στον τελικό του Κεραυνού με σκορ 81-79 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Με αυτή την επιτυχία η Κάλια Παπαδοπούλου έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κατακτά τίτλο στον πάγκο ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πρόκειται για τον 1ο τίτλο εδώ και 17 χρόνια για την ΑΕΛ.

Στο ημίχρονο, η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με 36-27 και παρά την προσπάθεια του Κεραυνού στην επανάληψη, η μετέπειτα Κυπελλούχος κράτησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της και στο τέλος, έφθασε στην επικράτηση-κατάκτηση του Τροπαίου.

Κυπελλούχος Κύπρου 2025–2026: ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ 🏆 Η ομάδα μας έσπασε την κατάρα των 17 χρόνων χωρίς τίτλο και έγραψε ιστορία, κατακτώντας το 10ο Κύπελλο στην ιστορία της, μετά από 41 χρόνια από την τελευταία φορά που το σήκωσε στη Λευκωσία. Τεράστια συγχαρητήρια στους μάγκες… pic.twitter.com/3Io4tmijVV — AEL Limassol BC (@ael_bc1967) March 15, 2026

Κορυφαίος σε ατομική αξιολόγηση για τη νικήτρια ήταν ο Φλάουερς, που σημείωσε 20 πόντους και αξιολογήθηκε με 27 βαθμούς. Πολυτιμότερος του τελικού, αναδείχθηκε ο Τέιτ της ΑΕΛ.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 36-27, 57-49, 81-79. TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 22 (2), Μάρκου, Τate 25 (1), Flowers 20 (1), Taylor 7, Αρμακόλας 3 (1), Μονιάτης, Faye, Γεωργίου 2, Watts 2 Κεραυνός Στροβόλου (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 4, Hicks, Μιχαήλ 12 (2), Wright 14 (2), Crockett 12, Πασιαλής 2, Στυλιανού 11 (3), Κουμής, Φ. Τίγκας 22 (2), Στ. Τίγκας, Παυλίδης 2