Η προπονήτρια της AEK κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου με τους «λέοντες», επικρατώντας στον τελικό του Κεραυνού με σκορ 81-79 στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Με αυτή την επιτυχία η Κάλια Παπαδοπούλου έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κατακτά τίτλο στον πάγκο ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πρόκειται για τον 1ο τίτλο εδώ και 17 χρόνια για την ΑΕΛ.

Στο ημίχρονο, η ΑΕΛ είχε προηγηθεί με 36-27 και παρά την προσπάθεια του Κεραυνού στην επανάληψη, η μετέπειτα Κυπελλούχος κράτησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της και στο τέλος, έφθασε στην επικράτηση-κατάκτηση του Τροπαίου.

Κορυφαίος σε ατομική αξιολόγηση για τη νικήτρια ήταν ο Φλάουερς, που σημείωσε 20 πόντους και αξιολογήθηκε με 27 βαθμούς. Πολυτιμότερος του τελικού, αναδείχθηκε ο Τέιτ της ΑΕΛ.

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 36-27, 57-49, 81-79.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 22 (2), Μάρκου, Τate 25 (1), Flowers 20 (1), Taylor 7, Αρμακόλας 3 (1), Μονιάτης, Faye, Γεωργίου 2, Watts 2

Κεραυνός Στροβόλου (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 4, Hicks, Μιχαήλ 12 (2), Wright 14 (2), Crockett 12, Πασιαλής 2, Στυλιανού 11 (3), Κουμής, Φ. Τίγκας 22 (2), Στ. Τίγκας, Παυλίδης 2

Καταλαβαίνει κανείς ότι η συγκεκριμένη επιτυχία ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού, αποτελώντας ένα ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο και τη δυναμική των γυναικών στην προπονητική και γενικότερα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, πρότεινε δημόσια την Παπαδοπούλου για τον τίτλο της γυναίκας της χρονιάς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κατορθώματός της.

