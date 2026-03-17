Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στη γαλλική Equipe, αποκαλύπτοντας πλάνα και συναισθήματα για το μέλλον του. Ο άσος του Ολυμπιακού τόνισε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από το μπάσκετ με το τέλος του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας ότι η σκέψη να κατακτήσει τη EuroLeague μέσα στο ΟΑΚΑ είναι για εκείνον σχεδόν απερίγραπτη.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως η EuroLeague παραμένει πάντα κορυφαίος στόχος και ότι η πιθανότητα να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά στους οπαδούς του Ολυμπιακού τον γεμίζει δέος, κάνοντας τη φετινή σεζόν ακόμα πιο ξεχωριστή για εκείνον.

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Φουρνιέ στην Equipe

Για την περσινή απογοήτευση από τη Μονακό στο Final Four και το ενδεχόμενο να κατακτήσουν το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ: «Όπως όλες οι απογοητεύσεις, προχωράς γιατί η ζωή συνεχίζεται, οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά μόλις το αναφέρεις, τσαντίζεσαι (γέλια). Είναι μια απογοήτευση. Είναι μέρος των προκλήσεων για αυτή την ομάδα, που έχει υποφέρει τόσο πολύ στο Final Four.

Σε μια σειρά πλέι-οφ πέρυσι, δεν είχαμε αντίπαλο. Αλλά είναι διαφορετικό το σύστημα. Πρέπει να δαμάσουμε αυτό το θηρίο.

Μια νίκη στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο του αντιπάλου Παναθηναϊκού που φιλοξενεί το Final Four (22-24 Μαΐου), τι θα προκαλούσε αυτό στην Ελλάδα; Δεν έχω ιδέα. Ο Κώστας Παπανικολάου μου μίλησε για το 2012 και το 2013 (τις νίκες του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα).

Χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να φτάσουμε από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, επειδή οι οπαδοί είχαν μπλοκάρει τον αυτοκινητόδρομο. Οπότε, νίκη στο ΟΑΚΑ… Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς. Και ειλικρινά, δεν θέλω να το σκέφτομαι, δεν θέλω να μπει αυτή η ιδέα στο κεφάλι μου».

Για το μέλλον του: «Για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο και θα αποσυρθώ. Δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Δεν το έχω σκεφτεί ή αποφασίσει εντελώς, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Μου είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίζω μικρά πράγματα που με κάνουν να το σκέφτομαι.

Μην με παρεξηγείτε. Στις προπονήσεις δίνω το 150%. Κανείς δεν θέλει να κερδίσει την Ευρωλίγκα περισσότερο από μένα. Αλλά υπάρχουν και στιγμές, για παράδειγμα όταν ταξιδεύω, που έχω βαρεθεί. Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, τους γονείς μου, να απολαύσω τη ζωή που δεν είχα μέχρι τώρα επειδή το μπάσκετ μου έπαιρνε όλο το χρόνο.

Ξέρω ότι δεν είναι για τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά·είχα ήδη σκεφτεί να τα παρατήσω όλα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όταν είδα ότι η μόνη μου ευκαιρία στο ΝΒΑ ήταν χάλια (Ουάσιγκτον), ρώτησα τον εαυτό μου: «θέλεις πραγματικά να ξεκινήσεις από την αρχή σε αυτό το στάδιο της καριέρας σου»;

Αλλά μετά από δύο εβδομάδες χωρίς μπάσκετ, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο παιχνίδι και αποφάσισα να ζήσω μια τελευταία συγκίνηση στην Ελλάδα».