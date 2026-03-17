Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix της Κίνας. Το παιδί «θαύμα» από την Ιταλία, μόλις στα 19 του χρόνια πήρε την πρώτη νίκη στη καριέρα του και έχει αφήσει όλο τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού να ασχολείται μαζί του.

GRANDE KIMI! 👏 🇮🇹 Sound on to hear pure Italian passion as Antonelli becomes the country’s first race winner in 20 years! 🤌 🗣️ 🎥: @SkySportF1 Italia #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/cgYyVh0f5v — Formula 1 (@F1) March 17, 2026

Πράγμα λογικό, αν αναλογιστούμε και τα τέσσερα σημαντικά κατορθώματα που συνδύασε, όταν είδε τη «καρό» σημαία πρώτος.

Ο νεότερος poleman

Στις κατατακτήριες δοκιμές (14/3) της Κίνας ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα που είχε ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, που τον ανάγκασε να κάνει μόνο ένα γρήγορο γύρο και ήταν ο ταχύτερος οδηγός όλων. Έτσι, ο Ιταλός σε ηλικία 19χρονών και 6μηνών «έγραψε» ιστορία, αφού έγινε ο νεότερος οδηγός που παίρνει pole position στην ιστορία της Formula 1, ξεπερνώντας τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός σε ηλικία 21χρονών το 2008, είχε κάνει την «έκπληξη» στο qualifying της Monza και ήταν ο μεγάλος νικητής, οδηγώντας μάλιστα το μονοθέσιο της τότε Toro Rosso.

Πίσω μόνο από τον Φερστάπεν

Στον αγώνα της Κίνας, ο Ιταλός οδηγός της Mercedes στην εκκίνηση βρέθηκε δεύτερος, αλλά ένα γύρο αργότερα έκανε αποφασιστικό προσπέρασμα στο Λιούις Χάμιλτον και δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω, με αποτέλεσμα να δει την «καρό» σημαία πρώτος. Με αυτόν τον τρόπο, αποτέλεσε τον δεύτερο νεότερο οδηγό που το καταφέρνει, πίσω μόνο από το Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός σε ηλικία 18χρόνων και 228ημερών είχε κερδίσει το GP της Ισπανίας το 2016 στο ντεμπούτο του με τη Red Bull.

Παράλληλα, όμως ο Αντονέλι είναι ο νεαρότερος οδηγός στην ιστορία του σπορ που μετουσίωσε την pole position σε νίκη, αφού ο Φερστάπεν όταν κέρδισε στη Βαρκελώνη, είχε εκκινήσει από την τέταρτη θέση.

“Once in a Toro Rosso, 7 days later wins his debut race in a Red Bull” Max Verstappen’s win in Spain 2016 was the ultimate example of talent and adaptability. Successfully held off 2 world champions, Raikkonen and Vettel for 32 laps. Since his first win in 2016, Max has also… pic.twitter.com/0n6KHW2FTF — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) November 16, 2024

Μετά τον Φισικέλα, ο επόμενος Ιταλός

Ο τελευταίος Ιταλός που είχε κερδίσει αγώνα της F1 ήταν ο Τζιανκάρλο Φισικέλα. Ο Φισικέλα κέρδισε τρία Grand Prix, με το τελευταίο του να είναι αυτό της Μαλαισίας το 2006, όπου τότε οδηγούσε για χάρη της Renault. Επομένως, ο Αντονέλι 20 χρόνια μετά έγινε ο επόμενος Ιταλός που το καταφέρνει.

🇮🇹 Kimi Antonelli, 19 Mart 2006’da Malezya’da sezonun 2. yarışını kazanan Giancarlo Fisichella’dan beri yarış kazanan ilk İtalyan pilot oldu. 🍊 25 Ağustos 2006 doğumlu olan Kimi Antonelli, Fisichella bu yarışı kazandığında henüz doğmamıştı. pic.twitter.com/8BkHihFc9o — Krampon F1 (@F1Krampon) March 15, 2026

Με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Αντονέλι βγάζει «ασπροπρόσωπο» τον Τότο Βολφ για την επιλογή του να αντικαταστήσει τον επτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον. Πλέον, μένει να αποδείξει αν μπορεί να ανταγωνιστεί τον teammate του Τζορτζ Ράσελ στη διεκδίκηση του τίτλου, εφόσον η Mercedes συνεχίσει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Και φυσικά αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι με διαφορά ο νεότερος Παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της F1.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος