Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Παρί με 93-82 στη Σόφια, σε αναμέτρηση που είχε αναβληθεί για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Αντόνιο Μπλέικνι.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 24 πόντους με εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια (6/10 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε και 5 ριμπάουντ. Σημαντική συμβολή στη νίκη είχαν επίσης οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Αϊζάια Γουέινραϊτ και Βασίλιε Μίτσιτς.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έλεγξε τον ρυθμό και αξιοποίησε τα δυνατά της σημεία, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση. Από την άλλη, η Παρί δεν κατάφερε να ακολουθήσει, παρά τις προσπάθειές της.

Στα στατιστικά του αγώνα, η Χάποελ υστέρησε στους πόντους στον αιφνιδιασμό (4-14), αλλά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου (19-17) και είχε παρόμοια παρουσία στις δεύτερες ευκαιρίες (9-10).

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χάποελ ανέβηκε στο 19-11 (10-5 εντός, 9-6 εκτός), ενώ η Παρί υποχώρησε στο 12-20 (6-10 εντός, 6-10 εκτός).