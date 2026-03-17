Τη δεύτερη συμμετοχή του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατέγραψε τα ξημερώματα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, στην εκτός έδρας νίκη επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 125-117.

Ο Τούρκος σέντερ, που στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αγωνίστηκε για μόλις δύο λεπτά, προλαβαίνοντας να σημειώσει 2 πόντους από τη γραμμή των βολών, να μοιράσει μία ασίστ και να υποπέσει σε ένα φάουλ. Ωστόσο, η παρουσία του συνοδεύτηκε και από μια άτυχη φάση, καθώς σε προσπάθεια για ριμπάουντ μπλέχτηκε με τον συμπαίκτη του, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στο καλάθι της ομάδας του.

Παρά τα προβλήματα απουσιών, με παίκτες όπως οι Στεφ Κάρι, Τζίμι Μπάτλερ, Αλ Χόρφορντ και Σεθ Κάρι εκτός δράσης, οι Γουόριορς πήραν τη νίκη, η οποία αποτέλεσε τη 600ή του Στιβ Κερ ως προπονητής στην κανονική περίοδο του NBA.

Ο Γιούρτσεβεν, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο και στο ντεμπούτο του, στην ήττα από τους Νικς, είχε 4 ριμπάουντ, 1 λάθος και 2 φάουλ, χωρίς να επιχειρήσει σουτ.

Brandin Podziemski scored on the Warriors hoop and his teammates were pissed “WHAT ARE YOU DOING” (h/t @doubledworth)pic.twitter.com/0fg5LxTeWb — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 17, 2026