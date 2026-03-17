Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποίησε μία απίστευτη ανατροπή απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ, επικρατώντας με 5-0 στην παράταση και καλύπτοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Παρά το βαρύ σκορ του πρώτου ματς και τη δυναμική των Νορβηγών, οι Πορτογάλοι μπήκαν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν το θαύμα. Από τα πρώτα λεπτά πίεσαν έντονα, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και έδειξαν πως δεν είχαν καμία διάθεση να παραδοθούν.

Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 34’, όταν ο Γκονσάλο Ινάσιο άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα η Μπόντο άγγιξε το γκολ, αλλά η προσπάθεια του Μπιόρκαν σταμάτησε δύο φορές στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, η Σπόρτινγκ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 61’ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Πέδρο Γκονσάλβες, έπειτα από ασίστ του Σουάρεζ. Το 3-0 ήρθε στο 78’ από τον Λουίς Σουάρεζ με πέναλτι, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, τα «λιοντάρια» ολοκλήρωσαν το έπος: μόλις στο 92’, ο Ματίας Αραούχο βρήκε δίχτυα για το 4-0, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του, η οποία στη συνέχεια «σφράγισε» την ιστορική της επιτυχία.

Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στη διοργάνωση και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Σίλβα, Φρεσνέντα, Κουαρέσμα (64′ Ντεμπάστ), Ινάσιο, Αραούχο (110′ Ντιομάντε), Χιούλμαντ, Μορίτα (68′ Μπραγκάνσα), Κατάμο, Τρινκάο (110′ Φαγέ), Γκονσάλβες (68′ Σάντος), Σουάρεζ (116′ Νελ).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χαϊκίν, Μπιόρκαν, Γκούντερσεν (106′ Αλεσάαμι), Μπγιορτούφτ, Σιοβόλντ, Φετ (90+1′ Όκλεντ), Μπεργκ, Εβγέν (84′ Μπάσι), Χάουγκε (79′ Σάλτνες), Χογκ (79′ Χέλμερσεν), Μπλόμπεργκ (85′ Μάατα).