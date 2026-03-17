Για το ματς στο Περιστέρι τα είπαμε χθες αναλυτικά και στο blog και στην εκπομπή. Ωστόσο ένα από τα θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει συζήτηση είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και η απόφαση του Νίκολιτς να μην ξεκινήσει τον Μεξικανό στο ματς με τον Ατρόμητο. Η «δικαιολογία» που βγήκε προς τα έξω ήταν ότι έγινε rotation γιατί ο Πινέδα θα παίξει με Τσέλιε και Κηφισιά, όπου στο συγκεκριμένο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος θα λείψει ο τιμωρημένος Μαρίν.

Καταρχάς δεν είχε και δεν έχει κανένα νόημα να «πρέπει» να παίξει ο Πινέδα με την Τσέλιε, ειδικά όταν στο πρώτο ματς έχεις κερδίσει με 4-0. Μπορούσε κάλλιστα να πάρει ανάσες σε εκείνο το παιχνίδι ο 29χρονος και να είναι «μπόμπα» στο ματς με την Κηφισιά.

Διάβασα ότι έχει παίξει πολύ φέτος ο Πινέδα. Μάλιστα. Αν έχει παίξει πολύ φέτος ο Πινέδα, ο Ρότα τι πρέπει να πει; Ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ έχει 300 λεπτά συμμετοχής παραπάνω από τον Μεξικανό! Και πίσω του δεν υπάρχει καμία απολύτως κάλυψη!

Θέλετε μήπως να δούμε τι έχουν παίξει αμφότεροι μέσα στο διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος; Ο Ρότα «έχασε» μόνο το ματς της 22ης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό στις 22/2. Έπαιξε σε όλα τα υπόλοιπα εφτά ματς σε όλη της διάρκειά τους! Από την άλλη ο Πινέδα το ίδιο διάστημα έχει συμμετοχή και στα οκτώ ματς. Ωστόσο, με τον Πανσερραϊκό βγήκε στο 54’. Με το Βόλο βγήκε στο 66’ και το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο ματς με την ΑΕΛ. Στο Τσέλιε βγήκε στο 72’.

Με απλά μαθηματικά, μέχρι το ματς με τον Ατρόμητο ο Έλληνας δεξιός μπακ είχε παίξει 540’ και ο Μεξικανός είχε αγωνιστεί σε 528’! Πως γίνεται λοιπόν να δηλώνει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι οι παίκτες του μπορούν να παίζουν ματς ανά τρεις μέρες, ο Ρότα να μπορεί να παίζει σε κάθε ματς και ο Πινέδα που έχει μικρότερο χρόνο συμμετοχής να μένει στον πάγκο; Εκτός αν είχε κάποιο πρόβλημα, το οποίο να ήθελαν να κρύψουν στην ΑΕΚ. Άλλη συζήτηση αυτή.

Η ΑΕΚ στο Περιστέρι «πέταξε» πάλι ένα ημίχρονο. Όπως έχει κάνει σε πολλά ματς φέτος. Και το πλήρωσε. Δεν έφταιγε η Ευρώπη και η Τσέλιε. Η έλλειψη συγκέντρωσης και οι επιλογές έφταιγαν. Απλά και ξεκάθαρα.

Και μιας και αναφέρθηκα στις επιλογές. Από το καλοκαίρι η ΑΕΚ ήξερε ότι χρειαζόταν δεξί μπακ. Δεν πήρε και έμεινε με τον Οντουμπάτζο για να τον έχει ως εναλλακτική. Δεν ικανοποιούσε κανέναν και αυτό το δέχομαι. «Σέρβιραν» στον κόσμο της ΑΕΚ ότι θα «εξελιχθεί» ο Κοσίδης. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας Κοσίδης στην «εξίσωση».

Το Γενάρη υπήρξε το διαζύγιο με τον Άγγλο και η ΑΕΚ πήρε τον Γκεοργκίεφ, ο οποίος έπαιξε για λίγο με τον Παναθηναϊκό και στο ματς που ήταν τιμωρημένος ο Ρότα κόντρα στον Λεβαδειακό. Όταν λοιπόν είναι το ματς με την Τσέλιε στο 4-0 γιατί δεν έδωσε ο προπονητής «ανάσες» στον Ρότα που είναι ο πιο επιβαρυμένος παίκτης της ομάδας του και έπρεπε να βγάλει μέσα σε τρεις μέρες 180’ στα κόκκινα; Όπως βλέπετε δεν αναφέρομαι καν στο γεγονός ότι η ΑΕΚ ήθελε δεξί μπακ και δεν πήρε.

Πάμε όμως και στα χαφ. Το καλοκαίρι ο Νίκολιτς «τελείωσε» τον Γιόνσον. Για μένα λάθος, αλλά όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα και το έχω αποδεχθεί. Πήγαν και έφεραν έναν παλαίμαχο που είχε να παίξει ένα χρόνο μπάλα. Ναι στον Γκρούγιτς αναφέρομαι. Και ενώ έβλεπαν που πήγαινε η δουλειά, η επόμενη κίνησή τους ήταν ο Σαχαμπό. «Έτοιμος παίκτης» σας… σέρβιραν. Γιατί λοιπόν ο έτοιμος δεν παίζει; Γιατί δεν έπαιξε για λίγο στο 4-0 επί του Λεβαδειακού; Γιατί όπως είπε ο Νίκολιτς δε θέλει να κάνει «δώρο» συμμετοχές. Δεκτό. Πότε θα τον δούμε τον Σαχαμπό; Με την Κηφισιά; Μπορεί. Αλλά στα play off που θα «καίει» η μπάλα δύσκολα θα εμφανιστεί. Μάλλον πάμε για του χρόνου.

Και κάτι τελευταίο. Για αυτόν τον Πενράις η ΑΕΚ δαπάνησε 2,3 εκατ. ευρώ προκειμένου ο Πήλιος να είναι βασικός και να μοιάζει αναντικατάστατος. Ο Καλοσκάμης έχει εξαφανιστεί. Ο Ζίνι παίζει ολοένα και πιο λίγο. Ο Κουτέσα μέσα στο 2026 έχει παίξει συνολικά 61’!!! Ο Ελίασον έχει παίξει λιγότερο από πέρσι, αλλά αυτοί που σήκωναν λαβαράκια επανάστασης «γιατί δεν παίζει ο Ελίασον» φέτος κάνουν τα… παγώνια. Ο Ζοάο Μάριο έχει ένα γκολ και μία ασίστ.

Στον αντίποδα βεβαίως υπάρχει ο σούπερ Γιόβιτς, ο εξαιρετικός Βάργκα, ο τρομερός Ρέλβας και ο υπέροχος Μαρίν. Για το μεταγραφικό σχεδιασμό ωστόσο και το πόσο καλές ή πετυχημένες ήταν οι μεταγραφές θα τα πούμε αναλυτικά μετά τη διακοπή. Όταν θα έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.