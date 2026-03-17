Η Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την συμπαράσταση της Ι. Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως διοργανώνουν το 3ο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα:

«Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα κυλάει»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου (Πετρακογιώργη 1, Ίλιον) την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026.

Εισηγητές/Εισηγήτριες και σύνεδροι, οι οποίοι είναι αποκλειστικά μαθητές και μαθήτριες σε Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής, θα συζητήσουν με κύρια στόχευση τα αίτια, τις αφορμές και κυρίως τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, μια σπουδαία παράμετρο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Μερικοί από τους στόχους του Συνεδρίου είναι:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να:

ενθαρρυνθούν ώστε να ενεργοποιήσουν στρατηγικές αντίδρασης στη γλώσσα του μίσους, αυξάνοντας την επίγνωση του εαυτού τους, των άλλων ανθρώπων και των συναισθημάτων τους,

αντιληφθούν τη σημασία της πρόληψης και της προσωπικής θέσης,

προτείνουν ενέργειες και δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι/ίδιες οι μαθητές/μαθήτριες για την προστασία των συμμαθητών/τριών τους,

προτείνουν ενέργειες και δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι/ίδιες οι μαθητές/μαθήτριες στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας, 1 Γ. Ρίτσος Ερωτικά εκδ. Κέδρος,

αποκαλύψουν οι μαθητές/μαθήτριες τις πνευματικές και ηθικές αρετές που βοηθούν τον άνθρωπο να αντισταθεί στη δύναμη της μάζας αλλά και να υιοθετήσει αλλαγές στον τρόπο σκέψης τους,

καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη αναζητώντας το «γιατί συνέβη» και «πώς είναι δυνατόν να μην ξανασυμβεί»,

συνειδητοποιήσουν ότι η βία δεν είναι μια κατάσταση του παρελθόντος και δεν αφορά μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, ούτε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων,

κατανοήσουν ότι η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπορεί να συμβεί παντού και πάντοτε και ότι η μελέτη των τραγωδιών του παρελθόντος είναι αναγκαίο να καταλήγει σε προσπάθειες πρόληψης,

Να αποτελέσει μια καινοτόμο δράση, κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες από διάφορα σχολεία να συναντηθούν, να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους, γεγονός που ενδεχομένως οδηγήσει σε συνεργασίες μεταξύ των σχολείων.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, εντός σχολικού ωραρίου.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026

9.00 Προσέλευση. 9.30 Έναρξη Χαιρετισμοί

10.00 Α ́ Συνεδρία: Εισαγωγή στη θεματική του Συνεδρίου

Συντονίζει: Αγγελική Παπάζογλου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Γενικής Γραμματείας Ισότητας

▪ Νίκος Κατσαντώνης, Β’ Λυκείου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College).

▪ Οδυσσέας Τσάιτας, Α’ Λυκείου, Εκπαιδευτήρια Δούκα.

▪ Χρήστος Κοζαδίνος, Β’ Λυκείου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College).

▪ Σοφία Παντέλη, Α’Λυκείου 6ο ΓΕΛ Χαλανδρίου.

10.40 Β ́ Συνεδρία: Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της δύναμης των λέξεων

Συντονίζει: κ.Ανδριάνα Κωστοπούλου, Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

▪ Κατερίνα Απειρανθίτου, Γ’ Γυμνασίου, Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά

▪ Στέργιος Ξύλος, Γ ́Γυμνασίου, 10ο Γυμνάσιο Περιστερίου

▪ Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος Γ ́Γυμνασίου, 3ο Γυμνάσιο Ιλίου

▪ Νάγια Κουρτίδου, Γ ́Γυμνασίου, 9ο Γυμνάσιο Πειραιά

11.20 Διάλειμμα. 11.40 Γ ́ Συνεδρία: Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της δύναμης των λέξεων

Συντονίζει:

▪ Δέσποινα Σαμαρά Α’ Λυκείου 6ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

▪ Θοδωρής Βοϊδονικόλας Α’ Λυκείου Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

▪ Σταυρούλα Ζερβάκη Α’ Λυκείου 10ο ΓΕΛ Πειραιά

12.20 Η Τέχνη Ενάντια στη Ρητορική μίσους (Οι μαθητές/μαθήτριες μιλούν για τα έργα τους)

Συντονίζει: Μαρία Αθανασάτου Θεατροπαιδαγωγός

▪ Μυρτώ Χριστοδούλου, Α ́Λυκείου, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

▪ Μαρία Τσιάμη, Β ́ Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλισσίων

▪ Μαρίλια Τσαπή, Α ́ Λυκείου, Ιδιωτικό Λύκειο Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος Άγιος Πολύκαρπος – Άγιος Γεώργιος Ι.Μ.Πειραιώς

▪ Μιχάλης Καραμανλής, Γ ́ Γυμνασίου, Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά

13:15 Τέλος Α ́ Ημέρας

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

9.00 Προσέλευση.

9.30 Δ ́ Συνεδρία: «Το μίσος δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό»

Συντονίζει: Ευαγγελία Μουρατίδου Δικηγόρος

▪ Παναγιώτης Ρουμπάκης, Γ ́Γυμνασίου, 10ο Γυμνάσιο Περιστερίου

▪ Δάφνη Μαργέλου, Β’ Λυκείου, 1ο Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

▪ Στεφανία Μαρινοπούλου, Γ ́Γυμνασίου, 10ο Γυμνάσιο Περιστερίου

▪ Ιωάννης Μπαλλάς, Β’ Λυκείου 10ο ΓΕΛ Πειραιά

10.15 Ε ́ Συνεδρία: Οι λέξεις πληγώνουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε;

Συντονίζει:

▪ Άρης Σαρδέλης Α ́Λυκείου Ιδιωτικό Λύκειο Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος Άγιος Πολύκαρπος – Άγιος Γεώργιος Ι.Μ.Πειραιώς

▪ Αικατερίνη Λυδία Δρογγίτη, Β ́Γυμνασίου, 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

▪ Θεοφανία Βλαχάκη, Β ́Γυμνασίου 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων

▪ Νεφέλη Δαφνή, Β ́Γυμνασίου, Εκπαιδευτήρια Γ.Ζώη

11.00 Διάλειμμα

11.30 ΣΤ ́ Συνεδρία: Οι λέξεις πληγώνουν. Τι πρέπει να αλλάξουμε;

Συντονίζει:

▪ Μικαέλλα Κελάλη, Β’Λυκείου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

▪ Βασίλης Κουκάς, Β’Λυκείου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

▪ Εβίτα Βέργου, Β’Λυκείου, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

12.00 Ζ ́ Συνεδρία: Για ένα τζιν! Σχόλια για τη ρητορική μίσους σε βάρος των γυναικών

Συντονίζει: Σεβασμ. Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας

▪ Έλενα Λιακοπούλου, Β’ Λυκείου, Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων

▪ Μαργαρίτα Οικονόμου, Γ ́Γυμνασίου, Εκπαιδευτήρια Δούκα

▪ Ιωάννα Νεκταρία Αρζουμανίδου, Β’Λυκείου, ΓΕΛ Θρακομακεδόνων

▪ Γεωργία Ανδριώτη, Γ ́Γυμανσίου, Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά

12.45 Παρουσίαση videos μαθητών/μαθητριών

▪ 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Δυτικής Αττικής

▪ Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά

▪ ΓΕΛ Θρακομακεδόνων. ▪ Εκπαιδευτήρια Δούκα

▪ ΓΕΛ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Pierce College)

13.15 Απονομή Βραβείων. 13.30 Τέλος του Συνεδρίου