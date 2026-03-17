Ομολογία από τον Κουίνσι Πρόμες. Ο 34χρονος πρώην διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής ομολόγησε στο Δικαστήριο του Άμστερνταμ ότι μαχαίρωσε τον ξάδερφό του. Ο Πρόμες, που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Άγιαξ, Τβέντε και Σπάρτακ Μόσχας, δικάζεται για την επίθεση στον συγγενή του, κατά τη διάρκεια οικογενειακού πάρτι στο Αμπκάουντε της Ολλανδίας, τον Ιούλιο του 2020.

Ο Πρόμες, μέχρι πρότινος αρνούνταν τις κατηγορίες, όμως προέβη για πρώτη φορά στην ομολογία της πράξης του ενώπιον του δικαστηρίου. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο παίκτης, ο οποίος στο παρελθόν έχει καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξης και για συμμετοχή στην εισαγωγή 1.300 κιλών κοκαΐνης (το αρνείται), τόνισε ότι είχε χάσει κάθε πίστη στο δικαστικό σύστημα και γι’ αυτό προτίμησε αρχικά να παραμείνει σιωπηλός. Τώρα, ωστόσο, θέλει να μιλήσει, αλλά κεκλεισμένων των θυρών, για να αποφύγει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το περιστατικό συνέβη μετά από καβγά με τον ξάδερφό του, τον οποίο ο Πρόμες κατηγορούσε για κλοπή οικογενειακών κοσμημάτων. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως ενήργησε υπό ψυχολογική πίεση και πιθανώς για αυτοάμυνα, προσθέτοντας ότι η εικόνα του ως εγκληματία στην Ολλανδία τον είχε τραυματίσει και τον είχε επηρεάσει ψυχολογικά.

Όσον αφορά στην καταδίκη για ναρκωτικά, ο Πρόμες έχει ασκήσει έφεση και η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου.

Παρά τις σοβαρές νομικές περιπέτειες, ο 50 φορές διεθνής με την Ολλανδία μέσος (7 γκολ), τονίζει ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας εμφανιστεί τελευταία φορά το 2024-25 με τη φανέλα της Dubai United.