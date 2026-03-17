Το εντυπωσιακό Z9GT πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στις 8 Απριλίου, προσφέροντας την τεχνολογία FLASH Charging με ταχύτητα αντίστοιχη του ανεφοδιασμού καυσίμου, χάρη στη νέα Blade Battery 2.0 της BYD.

Το FLASH Charging με ισχύ έως 1.500 kW επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις πέντε λεπτά, από 10% έως 97% σε μόλις εννέα λεπτά και από 20% έως 97% σε δώδεκα λεπτά, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C

Η τεχνολογία FLASH Charging, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της BYD, Wang Chuanfu, αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους οδηγούς από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η τεχνολογία βασίζεται σε σημαντικές καινοτομίες σε δύο βασικούς τομείς: στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery της εταιρείας. Η μπαταρία διατηρεί τα πλεονεκτήματα της χημείας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και, χάρη στις βελτιώσεις στη μεταφορά ιόντων, προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης σε ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών, με παράλληλα αυξημένη αντοχή.

.Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10%–70% σε μόλις πέντε λεπτά («Ready», επαρκές για αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα οδήγησης) και από 10%–97% σε μόλις εννέα λεπτά («Full», πρακτικά πλήρης φόρτιση). Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C – όπου οι ταχύτητες φόρτισης συνήθως μειώνονται – η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20%–97% σε μόλις δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά περισσότερο σε σχέση με τον κανονικό χρόνο φόρτισης («Cold Add 3»).

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ναυαρχίδα της DENZA δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις: η έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει πάνω από 960 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.