Για το Renault Group και τις μάρκες Renault & Dacia, οι κινητήρες bi-fuel (βενζίνης – LPG) είναι μία ουσιαστική εναλλακτική κίνησης, που έχει ως στόχο την επίτευξη των, όλο και πιο σκληρών, στόχων που τίθενται σε επίπεδο περιορισμού των εκπομπών ρύπων από τα αυτοκίνητα.

Σήμερα, το Renault Group πρωταγωνιστεί και στην Ελλάδα στους κινητήρες διπλού καυσίμου, καθώς διαθέτει στην αγορά κατ΄ αποκλειστικότητα, μια πλήρη γκάμα μοντέλων bi-fuel (βενζίνης / LPG) που όλα τους προσφέρουν ασύγκριτη οικονομία στο γέμισμα και ασυναγώνιστη αυτονομία.

Όλα τα μοντέλα του Renault Group που εφοδιάζονται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης, από το best seller Renault Clio και το κορυφαίο crossover Renault Captur, μέχρι τα δημοφιλή SUV Dacia Duster & Bigster και τα Dacia Sandero Streetway & Stepway, εξοπλίζονται με σύγχρονους turbo κινητήρες βενζίνης (1.0 ή 1.2, με 100 ή 120 ίππους αντίστοιχα), που συνεργάζονται ομαλά και αξιόπιστα με το LPG.

Η εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης γίνεται στη γραμμή παραγωγής του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα ενός εργοστασιακού τελικού προϊόντος που διέπεται από τα ίδια πρότυπα ασφάλειας, αξιοπιστίας και μακροζωίας, όπως και κάθε άλλου που βγαίνει από τις γραμμές παραγωγής Renault & Dacia. Παράλληλα, η δεξαμενή του υγραερίου είναι φτιαγμένη από ατσάλι υψηλής αντοχής και τοποθετημένη στο χώρο που, στις απλές εκδόσεις, τοποθετείται ο εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα), χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητα του διαμερίσματος των αποσκευών.

Η οικονομία στην τσέπη του οδηγού είναι το μεγάλο αβαντάζ σε αυτές τις εκδόσεις. Τρανταχτό παράδειγμα, το Renault Captur που είναι διαθέσιμο με κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης-LPG) 100 ίππων, με αυτονομία έως και 1.300 km και δύο ρεζερβουάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας δεξαμενής υγραερίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 40 λίτρων. Ειδικότερα, για ένα μοντέλο που διαθέτει δεξαμενή υγραερίου με χωρητικότητα 40 λτ. και το κόστος του συγκεκριμένου καυσίμου ανέρχεται περίπου 0,95 ευρώ/λίτρο, το γέμισμα κοστίζει περίπου 38 ευρώ.

Μέχρι τα τέλη της άνοιξης, στις επιλογές της γκάμας της γαλλικής φίρμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G 120 του νέου Clio, με κίνηση από τον bi-fuel τρικύλινδρο 1.200άρη τούρμπο κινητήρα άμεσου ψεκασμού (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, το οποίο, με τη σειρά του, αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Αντιστοίχως, στη Dacia, το νέο Sandero με LPG αποδίδει 120 ίππους, με κίνηση από τον τρικύλινδρο 1.200άρη τούρμπο κινητήρα, άμεσου ψεκασμού. Προσφέρει αυτονομία έως 1.480 χλμ. και 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στο μεγάλο χώρο αποσκευών (410 λίτρα).

Την ίδια τεχνολογία υιοθετεί και το Dacia Duster, με ανάλογα χαρακτηριστικά απόδοσης. Στο κορυφαίο Bigster, ο κινητήρας αυτός συνδυάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης (48Volt) για απόδοση που αγγίζει τους 140 ίππους.

Και τα δύο κορυφαία SUV της Dacia, Duster και Bigster, αναμένονται σύντομα και στην ελληνική αγορά, με το μοναδικό, παγκοσμίως, σύστημα κίνησης Hybrid-G 150 4×4, που συνδυάζει τον τρικύλινδρο 1.200άρη τούρμπο κινητήρα, άμεσου ψεκασμού, με μπαταρία 0,8 kWh, ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, που εξασφαλίζει κίνηση 4×4, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων και σύστημα υγραεριοκίνησης. Μια παγκόσμια καινοτομία που εξασφαλίζει οικονομία, άνεση κίνησης σε ποικίλα εδάφη και αυτονομία 1.450 χιλιομέτρων.