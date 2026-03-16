Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο σερβικό μέσο Meridian Sport, ο Λούκα Βιλντόζα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία του από το ελληνικό μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί και στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους.

Ο Αργεντινός γκαρντ αγωνίστηκε αρχικά στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023-24, μια χρονιά που συνδυάστηκε με μεγάλες επιτυχίες για το «τριφύλλι». Με τους «πράσινους» κατέκτησε την EuroLeague, ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα στη Stoiximan GBL, έπειτα από τη νίκη στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακός.

Μετά το τέλος εκείνης της σεζόν, ο Βιλντόσα συνέχισε την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της EuroLeague και παράλληλα κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ίδιος στάθηκε με θετικά λόγια για τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την άποψη ότι η ομάδα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διεκδικήσει με αξιώσεις την κατάκτηση της φετινής EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Λούκα Βιλντόσα

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό: «Πολλές φορές αναρωτήθηκα “τι κάνω εδώ;”, ειδικά επειδή είχα πολλούς τραυματισμούς και δεν ταίριαζα με τη φιλοσοφία του προπονητή. Αλλά πρέπει να περάσεις από αυτές τις στιγμές για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και, σε αυτήν την περίπτωση, καλύτερος παίκτης. Η προσφορά του Παναθηναϊκού ήταν ελκυστική. Δεν μιλάω για χρήματα, γιατί αυτός δεν είναι ο λόγος που παίζω μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα πρότζεκτ όπου λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει μεγάλες φιλοδοξίες, ότι θα φέρει σπουδαίους παίκτες και ότι θα αγωνιστεί για τα υψηλότερα επιτεύγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος – πώς μπορώ να πω όχι; Στο τέλος μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά έκανα μια καλή επιλογή. Κέρδισα την Euroleague, που ήταν ο στόχος μου από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ. Δεν παραπονιέμαι».

Για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση από τον προπονητή. Αλλά, λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά. Όποιος παίζει πρέπει να παίζει καλύτερα. Όλοι θέλουν να κερδίζουν. Έχω πολύ σεβασμό για τον Γιαννακόπουλο. Λένε ότι “είναι τρελός” αλλά είναι έξυπνος, ξέρει τι κάνει, σέβεται τους παίκτες και στο τέλος κάνει το καθήκον του, οπότε πρέπει να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Στον Παναθηναϊκό, η δουλειά σου είναι να κερδίζεις.»