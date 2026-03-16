Η Λάλε Όρτα, γεννημένη την 1η Απριλίου 1960, μέχρι πρότινος ήταν η πρώτη γυναίκα διεθνής διαιτητής, η οποία σφύριξε αγώνα της πρώτης κατηγορίας (Super Lig) Τουρκίας, για τελευταία φορά στις 8 Μαΐου 2024. Στα τέλη Ιανουαρίου 2023, διορίστηκε πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η ζωή κάνει κύκλους, μαζί και η ιστορία. Η 26η αγωνιστική της Super Lig ήταν ιστορική καθώς μετά από 22 χρόνια γυναίκα διαιτητής σφύριξε παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας. Η 28χρονη Ασέν Αλμπαγιάρκ ήταν διαιτητής στον αγώνα Γκοζντέπε-Αλάνιασπορ 2-2, με βοηθούς τους Σαμέτ Τσιτσέκ και Μουράτ Σενέρ.

Süper Lig’de 22 yıl sonra ilk: Asen Albayrak, Göztepe-Alanyaspor maçında orta hakem olarak düdük çaldı.pic.twitter.com/kPjq02cg0F — Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) March 14, 2026

Σχεδόν με το… καλημέρα έπεσε στα βαθιά αφού στο 7’ κλήθηκε στο VAR για να δώσει πέναλτι. Οι διάλογοι του VAR κοινοποιήθηκαν και η Ασέν Αλμπαγιάρκ εξήγησε γιατί καταλόγισε παράβαση:

«Κοιτάζω προς τα κάτω. Το βλέπω ως κανονικά βήματα, κύριε. Δώστε μου μια άλλη γωνία. Μπορώ να δω το σημείο επαφής; Κύριε, μπορείτε να μου το δείξετε από άλλη γωνία; Δεν είναι εκεί πάνω. Το είδα πολύ καθαρά από κάτω. Κύριε, επιμένω στην απόφασή μου. Είναι πολύ απλό». Επίσης, η 28χρονη ρέφερι έδειξε από τρεις κίτρινες κάρτες σε κάθε ομάδα. Η Λάλε Όρτα είχε διαιτητεύσει τέσσερις αγώνες της Süper Lig ως πρώτη ρέφερι. Ο τελευταίος αγώνας της για τη Süper Lig ήταν ο Ελαζιγσπόρ-Γκαζιάντεπσπορ στις 8 Μαΐου 2004. Η Αλμπαγιάρκ είναι διαιτητής από την περιοχή της Άγκυρας. Πριν από τον αγώνα, οι γυναίκες οπαδοί της Γκοζντέπε έδωσαν λουλούδια στην ρέφερι και της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Επίσης, οπαδοί από τις κερκίδες τη υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.