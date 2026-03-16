Η συζήτηση γύρω από την επέκταση του NBA φαίνεται να μπαίνει σε πιο ουσιαστική φάση, καθώς η λίγκα ετοιμάζεται να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Σαράνια από το ESPN, στις 24 και 25 Μαρτίου θα εξεταστεί επίσημα η πιθανότητα αύξησης των ομάδων από 30 σε 32.

Το σχέδιο προβλέπει την ένταξη δύο νέων ομάδων με έδρα το Λας Βέγκας και το Σιάτλ, με στόχο να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 2028-29. Για να εγκριθεί η πρόταση, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 23 ψήφων από τις 30 υπάρχουσες ομάδες της λίγκας.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από τις δύο πόλεις για την είσοδό τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει η επέκταση τα επόμενα χρόνια.