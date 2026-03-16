Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και έχει στρέψει την προσοχή της στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έναν από τους πιο ανερχόμενους Έλληνες παίκτες στην Ευρώπη.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων συλλόγων. Στη Μαδρίτη θεωρούν ότι ο νεαρός ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές πριν εκτοξευθεί η αξία τους.

Τα στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους «μερένγκες»

Ο Καρέτσας έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της Γκενκ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει δείξει ωριμότητα στο παιχνίδι του και μεγάλη ικανότητα στη δημιουργία φάσεων.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει περίπου 40 συμμετοχές, με τρία γκολ και 16 ασίστ, στοιχεία που αναδεικνύουν κυρίως τη δημιουργική του ποιότητα και την ικανότητά του να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του.

Το αγωνιστικό του στυλ χαρακτηρίζεται από καλή αντίληψη του παιχνιδιού, κάθετες πάσες ανάμεσα στις γραμμές και δυνατότητα οργάνωσης της επιθετικής ανάπτυξης, χαρακτηριστικά που έχουν εντυπωσιάσει τους σκάουτερ της ισπανικής ομάδας.

Το ποσό που πέφτει στο τραπέζι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την ευρωπαϊκή μεταγραφική αγορά, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η Γκενκ δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, ωστόσο μια τόσο υψηλή πρόταση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των διαπραγματεύσεων.