Ένα σκηνικό απείρου κάλλους εκτυλίχθηκε στον αγώνα του πρωταθλήματος Αργεντινής ανάμεσα σε Ροσάριο και Μπάνφιλντ, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να προχωρούν σε μία… ιδιαίτερη κίνηση.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ροσάριο εκτόξευσαν φουσκωτές κούκλες στον αγωνιστικό χώρο με φανέλες της Νιούελς Όλντ Μπόις, με αποτέλεσμα να προκληθεί προσωρινή διακοπή στον αγώνα.

🔥 Coreografia ao minuto 22 do jogo contra o Banfield, que contou também com nenucos no relvado, motivou interrupção pic.twitter.com/pGBr5MWSk5 — Record (@Record_Portugal) March 15, 2026

Οι σεκιούριτι απομάκρυναν άμεσα τις κούκλες από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μην υπάρξει για περισσότερη ώρα διακοπή και να προκληθεί περαιτέρω σύγχυση. Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα μεταξύ της Ροσάριο και της Νιούελς Όλντ Μπόις, είναι μία από τις μακροβιότερες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και χρονολογείται από το 1905.