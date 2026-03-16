Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 -με 995 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει έτσι εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Απρίλιος 2018). Αμετάβλητη έμεινε στο μεταξύ η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται, με τον Γιανίκ Σίνερ όμως να κατακτά το Indian Wells και να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης και ο… Τσιτσιπάς:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.400

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.370

4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.905

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.365

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.185

7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.170

8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610

…

51. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 995