Το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχθηκε έναν αστέρα από το παρελθόν των Πειραιωτών, τον Νέρι Καστίγιο.

Ο πρώην άσος των «ερυθρολεύκων» φωτογραφήθηκε στο μουσείο, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει στα social media της ομάδας εικόνες από την επίσκεψή του.

«Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και έζησε ξανά τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα», ανέφερε η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού για τον Καστίγιο

🔴⚪️ Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και έζησε ξανά τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα! / Nery Castillo visited our Club’s new museum and relived his legendary moments with the red-and-white jersey! pic.twitter.com/OnTE4VEZm1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 16, 2026