Ο Ζοάν Λαπόρτα, μετά την επιτυχημένη επανεκλογή του ως πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έως το 2031, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο TV3 ότι η σχέση του συλλόγου με τον Λιονέλ Μέσι παραμένει ανοιχτή και ότι ο Αργεντινός μπορεί να επιστρέψει με όποιον τρόπο επιθυμεί.

Η προεκλογική εκστρατεία είχε επικεντρωθεί στο όνομα του Μέσι, καθώς ο αντίπαλός του, Βίκτορ Φοντ, υπενθύμιζε ότι υπό την προεδρία του Λαπόρτα ο Μέσι είχε φύγει το 2021 και δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει το 2023. Παρά τις επικρίσεις, η στρατηγική αυτή δεν επηρέασε τα μέλη που ψήφισαν υπέρ του Λαπόρτα.

Τι δήλωσε ο Λαπόρτα για τον Μέσι

«Του αξίζει ένας αγώνας-φόρος τιμής και επίσης ένα άγαλμα. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Μόνο ο Λαντισλάο Κουμπάλα και ο Γιόχαν Κρόιφ έχουν αγάλματα στο γήπεδο».

«Οι πόρτες της Μπαρτσελόνα είναι πάντα ανοιχτές γι’ αυτόν, όποτε το θελήσει, ώστε να συνεχίσει να ενισχύει και να προσδίδει μεγαλείο σε αυτόν τον σύλλογο», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τσάβι κατηγόρησε τον Λαπόρτα ότι εμπόδισε την επιστροφή του Μέσι το 2023, ενώ ο Φοντ καλούσε τον Αργεντινό να αποκαλύψει την αλήθεια. Ο Μέσι, ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλός, αφήνοντας την εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί από μόνη της.

Ο Λαπόρτα διαβεβαίωσε τους οπαδούς ότι τα καλύτερα χρόνια της Μπαρτσελόνα είναι μπροστά τους και ευχαρίστησε τα μέλη για την εμπιστοσύνη τους, δεσμευόμενος να συνεχίσει το έργο του για την ενίσχυση και τη δόξα του συλλόγου.