Μία «στροφή» πριν πέσει η αυλαία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, η μάχη του τίτλου έχει πάρει… φωτιά. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς, γεγονός που προμηνύει ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό φινάλε στα επερχόμενα playoffs, όπου θα συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός.

Στην 25η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ, ενώ με το ίδιο σκορ ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Λεβαδειακού. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς, μένοντας στο 2-2 με τον Ατρόμητο.

Παρότι οι τρεις διεκδικητές έχουν την ίδια συγκομιδή βαθμών, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της κατάταξης, χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα της Football Meets Data, ο Ολυμπιακός παραμένει το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 47,2%. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 27%, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται τρίτος στις πιθανότητες με 25,8%.

🔥 57-57-57 at the top of 🇬🇷 Super League! ⚫️⚪️ PAOK leads the pack! 📈 🔴⚪ Olympiacos with a +7% to win the league after 🟡⚫️ AEK’s away draw v Atromitos! 🇬🇷 Super League – MD25 biggest shifts: 🏆 Title: 📈 +7% Olympiacos (won 3-0 at OFI) 📉 -10% AEK (drew 2-2 at Atromitos)… pic.twitter.com/byqsJ1Rgt0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 15, 2026

Αναλυτικά η τελευταία αγωνιστική για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό:

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00)

Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)

Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00)