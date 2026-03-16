Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μιλάει για την αναμέτρηση.

Ο Λιθουανός τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να περιορίσει την κίνηση της μπάλας των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιασικεβίτσιους

«Αντιμετωπίζουμε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, σε σκληρή έδρα και απέναντι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να κάνει το ομαδικό του παιχνίδι, να μην χάνουμε τους αντιπάλους παίκτες στα κοψίματα, να περιορίσουμε την κίνηση της μπάλας και φυσικά να δώσουμε προσοχή στο μαρκάρισμα του Ντόρσεϊ και του Βεζένκοφ».

Από πλευράς παικτών, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, είπε: «Απλώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας κάποιους παίκτες. Πρέπει να μείνουμε έτοιμοι. Ο επόμενος παίκτης που θα βγει μπροστά ανέβει θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς και νιώθω ότι αν ακολουθήσουμε το πλάνο παιχνιδιού και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, θα είμαστε σε καλή θέση».