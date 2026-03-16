Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου, χωρίς να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της Σάντος είχε βρεθεί πολύ κοντά στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα, όμως τελικά κρίθηκε πως δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος για να αγωνιστεί.

Η τελευταία συμμετοχή με τη «σελεσάο»

Η τελευταία φορά που ο Νεϊμάρ φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ήταν στις 18 Οκτωβρίου 2023, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό γόνατο, υποφέροντας ρήξη χιαστού και μηνίσκου.

Ο τραυματισμός αυτός τον κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης, γεγονός που επηρέασε και την επιστροφή του στη «σελεσάο».

Σύμφωνα με τον Αντσελότι, ο Νεϊμάρ χρειάζεται ακόμη χρόνο για να φτάσει στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι εφόσον πάρει αγωνιστικό χρόνο και διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, μπορεί να υπολογίζεται κανονικά για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει σε φιλικούς αγώνες την Εθνική Γαλλίας στις 26 Μαρτίου και την Εθνική Κροατίας στις 31 Μαρτίου.

CONVOCADOS! 📋 O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. BATE NO PEITO! ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026