Μια… αστεία στιγμή χάρισε ο προπονητής της Τότεναμ, Ιγκόρ Τούντορ πριν από τη σέντρα, όταν μπέρδεψε τον άνθρωπο που στεκόταν δίπλα του με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ.

Ο Κροάτης τεχνικός πλησίασε για να τον χαιρετήσει, όμως γρήγορα κατάλαβε το… λάθος του, καθώς επρόκειτο για τον υπεύθυνο συνοδείας της ομάδας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Τούντορ εντόπισε τον πραγματικό προπονητή των «reds» και τον χαιρέτησε κανονικά.

Igor Tudor thinking this was Slot is really really funny pic.twitter.com/9LDQaDNXXd — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) March 15, 2026

Το απρόοπτο στιγμιότυπο έγινε viral στα social media, χαρίζοντας μια πιο χαλαρή και ανθρώπινη στιγμή πριν από την ένταση ενός αγώνα της Premier League.

Μπορεί να έκανε αυτή την γκάφα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αλλά κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1.