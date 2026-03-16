Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο ταλαντούχος Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030, ενώ θα έχει αυξημένες απολαβές ως ανταμοιβή για την προσπάθεια και την εξέλιξή του.

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε:

«Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατίπραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό.

Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».