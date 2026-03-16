Σύμφωνα με πληροφορίες του του flashnews.gr, το πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα ανήμερα της 25η Μαρτίου και να παραμείνει στο λιμάνι για περίπου τρεις ημέρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που το αμερικανικό πλοίο επισκέπτεται την περιοχή των Χανιά. Το USS Gerald R. Ford είχε βρεθεί ξανά στη Σούδα πριν από περίπου έναν μήνα, στις 23 Φεβρουαρίου.

Η επιστροφή του θεωρείται σημαντική, καθώς το πλοίο βρίσκεται σε αποστολή στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο συμμετέχει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ αυτή την περίοδο επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο επιχειρεί πλέον επίσημα στην περιοχή ευθύνης της U.S. Central Command, αν και το προηγούμενο διάστημα υποστήριζε τη στρατιωτική επιχείρηση Operation Epic Fury από την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε αναπτυχθεί τον περασμένο μήνα.

Το USS Gerald R. Ford αποτελεί το νεότερο, μεγαλύτερο και πιο ισχυρό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου. Εντάχθηκε επίσημα σε υπηρεσία τον Ιούλιο του 2017 και αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ.