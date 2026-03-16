Το ηλεκτρικό compact μοντέλο της Volkswagen αποκτά τη νέα γενιά λογισμικού της μάρκας, η οποία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και νέες λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το βελτιωμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η λειτουργία One Pedal Driving, κατά την οποία το όχημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του. Τα ID.4, ID.5 και ID.7 είναι ήδη διαθέσιμα προς παραγγελία ως τα πρώτα μοντέλα που εξοπλίζονται με τη νέα γενιά λογισμικού, τις παραπάνω λειτουργίες και το νέο σύστημα infotainment Innovision.

Τα νέα μοντέλα της οικογένειας ID. εξοπλίζονται επίσης με το σύστημα infotainment Innovision, το οποίο ενσωματώνει ένα νέο app store στο In-Car Shop. Μέσω αυτού, λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να επεκτείνονται ψηφιακά με ευελιξία και προσαρμογή σε κάθε όχημα. Όπως και στα smartphones, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν δημοφιλείς εφαρμογές για audio, video streaming, parking, φόρτιση και gaming.

Για όλα τα μοντέλα διατίθεται πλέον προαιρετικά και ψηφιακό κλειδί οχήματος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω φορητών συσκευών όπως smartphone ή smartwatch. Το ψηφιακό κλειδί λειτουργεί συμπληρωματικά προς το συμβατικό κλειδί και βασίζεται σε ασύρματη επικοινωνία αντίστοιχη με αυτή των ανέπαφων πληρωμών, χωρίς να απαιτείται ειδική εφαρμογή.