Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή (15/03), η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ρόδο, Γλυφάδα και Αθήνα.

Η αρχή γίνεται στις 12:45, με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου. Ο «Γηραιός» πηγαίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία, έπειτα από τη σημαντική νίκη που πέτυχε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο την προηγούμενη αγωνιστική.

Λίγο αργότερα, στις 13:00, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας, επιδιώκοντας να διατηρήσει το αήττητο σερί του στο φετινό πρωτάθλημα.

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει με το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στο «Telekom Center Athens». Οι δύο ομάδες έχουν από τέσσερις ήττες και η συγκεκριμένη αναμέτρηση αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου.