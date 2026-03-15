Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Λειψία για την 26η αγωνιστική της Bundesliga.

Αντί για τον συνηθισμένο τρόπο, όπου οι διαιτητές εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τη μπάλα του αγώνα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Ένα μικρό ρομπότ εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, μεταφέροντας τη μπάλα της αναμέτρησης και κλέβοντας τα βλέμματα παικτών και φιλάθλων.

Η πρωτότυπη αυτή κίνηση προκάλεσε έκπληξη στις εξέδρες, με αρκετούς να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, καθώς το ρομπότ κατευθύνθηκε προς το κέντρο του γηπέδου για να παραδώσει τη μπάλα.

Η φράση που συνόδευε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα ήταν: «Η Στουτγκάρδη εδώ παραδίδει τη μπάλα του αγώνα με ένα ρομπότ».

Δείτε το video

View this post on Instagram A post shared by Bundesliga (@bundesliga)