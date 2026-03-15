Η Καλαμάτα γιόρτασε μαζί με τους φιλάθλους της την πολυαναμενόμενη επιστροφή στη Stoiximan Super League ύστερα από 25 χρόνια. Με νίκη 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, σε ένα κατάμεστο γήπεδο της Παραλίας, η ομάδα της Μεσσηνίας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στον Β΄ όμιλο της Super League 2. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και φίλαθλοι πανηγύρισαν έντονα τη μεγάλη επιτυχία.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς, μιλώντας αποκλειστικά στο Action 24 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, αφιέρωσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος τόσο στον κόσμο της ομάδας όσο και στην οικογένειά του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πρασσάς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που οι κόποι μας πραγματοποιήθηκαν, πήραμε το πρωτάθλημα. Θέλω να το αφιερώσω στον κόσμο, πάνω απ’ όλα και προσωπικά θέλω να το αφιερώσω στην μητέρα μου και στα παιδιά μου. Πέρσι αν και δεν πήραμε το πρωτάθλημα, πήγαμε καλά, τερματίσαμε στην δεύτερη θέση και για δύο λεπτά δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Το καταφέραμε φέτος. Ήμασταν καλύτεροι και το πήραμε. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι και για του χρόνου. Να χαρεί ο κόσμος, να είμαστε ενωμένοι και να έρχονται να ενισχύουν την ομάδα».