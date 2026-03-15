Η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή της 25ης και τελευταίας αγωνιστικής, η οποία θα διαμορφώσει την τελική βαθμολογία πριν από τη φάση των playoffs και των playouts.

Μετά το τέλος της regular season, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η κλήρωση για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου. Σε αυτή θα καθοριστεί το πρόγραμμα των αγώνων τόσο για τα playoffs (1-4 και 5-8) όσο και για τα playouts.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, οι ομάδες συμφώνησαν ομόφωνα στους κλειδάριθμους που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της κλήρωσης. Όπως συνέβη και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι και στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από αγωνιστική σε αγωνιστική.

Παράλληλα, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της λίγκας εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της συγκεκριμένης χρήσης.

Οι ημερομηνίες των playoffs

Η τελική φάση του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις εξής ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου