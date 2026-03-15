Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό, απόδειξη η νίκη του με 3-0 για την 25η (προτελευταία) αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του. Ο ΠΑΟΚ φρόντισε με δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων (στο 7’ και στο 47’, αντίστοιχα) να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα ήταν το φαβορί. Το 3-0 στο 57’.

Με το τρίποντο (15η σερί εντός έδρας) επί του Λεβαδειακού, ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 57 βαθμούς, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ο Λεβαδειακός μετρά οκτώ αγώνες χωρίς νίκη και είναι 5ος με 39 βαθμούς.

Ο Λεβαδειακός πλήρωσε αμυντικά λάθη αφού το πρώτο και το τρίτο γκολ ξεκίνησαν από κλεψίματα της μπάλας. Οδηγός του ΠΑΟΚ ο Χατσίδης με γκολ και ασίστ, ενώ σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Κωνσταντέλιας, Τάισον.

Πριν από τη σέντρα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ άφησαν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου δολοφονημένου οπαδού της ομάδας, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού. Επίσης, στο 20΄ο αγώνας σταμάτησε για λίγο στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού.

Γρήγορο γκολ

Στόχος του ΠΑΟΚ ήταν το γρήγορο γκολ και το κατάφερε καθώς ο Τάισον με πλασέ έκανε το 1-0 στο 7’, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Καρνέζο. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει το 2-0 στο 25’, όμως Γερεμέγεφ πλάσαρε άουτ, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια. Στο 32’ ο Γερεμέγεφ είχε κεφαλιά που έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ είχε κατοχή μπάλας 69 % στο πρώτο ημίχρονο όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες. Αντίθετα στο 45’ απείλησε ο Λεβαδειακός και ο Τσιφτσής μπλόκαρε πλασέ του Λαγιούς που κόντραρε σε σώματα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ μπλόκαρε και κεφαλιά του Φίλωνα, μετά από εκτέλεση φάουλ στο 45+3’.

Σκόραρε ξανά στην αρχή

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι είναι το «αφεντικό» και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γερεμέγεφ με καταπληκτικό κοντρόλ και πλασέ έκανε το 2-0 στο 47’, μετά από ασίστ του Χατσίδη.

Το 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 57’ με τον Χατσίδη. Η φάση ξεκίνησε, όπως στο πρώτο γκολ, αυτή τη φορά από κλέψιμο του Ζαφείρη, έδωσε στον Γερεμέγεφ, αυτός στον Οζντόεφ που έκανε προσποίηση και γύρισμα της μπάλας στον σκόρερ Χατσίδη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια για όνειρα στον Λεβαδειακό καθώς ο ΠΑΟΚ διατήρησε την κατοχή της μπάλας και οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μόνο στο τέλος του α’ ημιχρόνου.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 47’ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη των γηπεδούχων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Καρνέζος που έχασε τη μπάλα από τον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, ενώ στο 58’ έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βεργέτης (Αρκαδίας) δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πουλικίδης (Δράμας) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 7’ Τάισον, 47’ Γερεμέγεφ, 57’ Χατσίδης.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν (69’ Μιχαϊλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ (81΄Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης (74’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (69’ Ιβανούσετς), Τάισον, Γερεμέγεφ (74’ Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (29’ Μάγκουσον), Κορνέζος (58’ Συμελίδης), Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς (80’ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (80’ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (80’ Νίκας), Τσοκάι, Πεντρόσο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/3 Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)

22/3 Λεβαδειακός-Ατρόμητος (19:00)

