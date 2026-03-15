Ράφα Μπενίτεθ και Γιάννης Αναστασίου έκαναν γνωστές τις αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός θα κατέβουν ο ένας κόντρα στον άλλον στο παιχνίδι (21:00) της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με μερικές αλλαγές προκειμένου να δώσει ανάσες μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Μπέτις για το Europa League, την περασμένη Πέμπτη. Άλλωστε δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρα, Ντέσερς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πελίστρι, Ρενάτο και Κυριακόπουλο.

Έτσι στην εστία θα βρίσκεται ο Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης και Τουμπά στην τριάδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή αριστερά θα αγωνιστεί ο Ζαρουρί, δεξιά ο Παντελίδης, ενώ το δίδυμο των χαφ θα αποτελέσουν Κοντούρης και Σισοκό. Τέλος στην κορυφή θα παίξει Σφιντέρσκι, με τους Τζούρισιτς και Αντίνο πίσω του.