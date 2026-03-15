Ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό περιλαμβάνει το σημερινό (15/3, 17:15 MEGA News) πρόγραμμα της 4η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League ανδρών.

Ένα παιχνίδι που αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, αφού διεξάγεται λίγο μόλις διάστημα από τον μεταξύ τους τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι είχαν καταφέρει να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάρουν τον τίτλο.

Ο Ολυμπιακός, το διπλό στη Βουλιαγμένη και ο Παναθηναϊκός

Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη τους επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στον Λαιμό με 14-11 έχουν 9 πόντους στον β’ γύρο, ενώ οι πράσινοι είχαν επικρατήσει με τη σειρά τους 15-10 του Απόλλωνα Σμύρνης εντός έδρας έχοντας επίσης 9 πόντους.

Ο Κώστας Κακάρης μίλησε για τον αγώνα τονίζοντας: «Μετά το παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη, έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη ματς για το πρωτάθλημα, κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίσαμε πρόσφατα στον τελικό του Κυπέλλου. Θέλουμε, μπροστά στον κόσμο μας, να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο, να πραγματοποιήσουμε μια πολύ καλή εμφάνιση και να πανηγυρίσουμε μία ακόμη νίκη, ώστε να συνεχίσουμε το απόλυτο στο πρωτάθλημα».