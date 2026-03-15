Ιστορική βραδιά έζησε ο νεαρός επιθετικός της Άρσεναλ, Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League σε ηλικία μόλις 16 ετών και 73 ημερών.

Οι «κανονιέρηδες» υποδέχθηκαν την Έβερτον στο «Emirates» για την 30η αγωνιστική και παρότι συνάντησαν δυσκολίες, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0.

Το τέρμα του 16χρονου στο 90+7′ δεν είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας, καθώς ο τερματοφύλακας της Έβερτον, Τζόρνταν Πίκφορντ, είχε προωθηθεί στην αντίπαλη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η στιγμή ήταν ιστορική, καθώς ο νεαρός εξτρέμ μπήκε στα βιβλία της διοργάνωσης ως ο μικρότερος σε ηλικία σκόρερ στην ιστορία της.

MAX DOWMAN DANS L’HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Ο Άγγλος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έχει ήδη αρχίσει να «γράφει» ρεκόρ από πολύ νωρίς στην καριέρα του. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει και ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League, όταν συμμετείχε στη νίκη της Άρσεναλ με 3-0 απέναντι στη Σλάβια Πράγας, σε ηλικία 15 ετών και 308 ημερών.

Με τη νίκη αυτή, η Άρσεναλ διατήρησε το ισχυρό προβάδισμά της στην κορυφή της Premier League, αυξάνοντας τη διαφορά της στους εννέα βαθμούς από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι, οι Λονδρέζοι μπορούν πλέον να ελπίζουν βάσιμα στην κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, από το μακρινό 2004 — μια εποχή που ο Ντάουμαν δεν είχε καν γεννηθεί.