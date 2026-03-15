Ο Μάρκο Νίκολιτς, σε δηλώσεις του μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε έλλειψη συγκέντρωσης.

Ο Σέρβος προπονητής χαρακτήρισε τα γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ «φθηνά» και στάθηκε επίσης στις σωτήριες επεμβάσεις του τερματοφύλακα του Ατρομήτου, Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Στις συνεντεύξεις του στα κανάλια Novasports, ο Νίκολιτς ανέλυσε την εμφάνιση της ομάδας του και σχολίασε τα σημεία που κόστισαν τον βαθμό της ισοπαλίας.

«Πήραμε έναν βαθμό, αυτό σημαίνει ξανά ισοβαθμοιμε στην πρώτη θέση για τρεις ομάδες Ο αντίπαλος τερματοφύλακας μας σταμάτησε αρκετές φορές. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε καλή αμυντική ημέρα και αυτό μας τιμώρησε.

Δώσαμε κάποια φθηνά γκολ και ανόητα. Στρέφουμε το βλέμμα στον επόμενο αγώνα. Πληρώσαμε το τίμημα για το ότι δεν είχαμε συγκέντρωση. Το θέμα είναι πως φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε τις στημένες φάσεις. Δεν είχαμε συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία και φτάσαμε ως εδώ».