Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση απέναντι στον Πανιώνιο.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε κυρίως στη συμπεριφορά μερίδας των φιλάθλων των γηπεδούχων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στο περιστατικό που σημειώθηκε με τον Έβαν Φουρνιέ, αλλά και στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του ίδιου και της εξέδρας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες καταστάσεις δεν βοηθούν την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα.

«Ερχόμαστε και μας βρίζουν μεγάλοι άνθρωποι γυναίκες. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Κάποιον πρέπει να απασχολήσει. Ακόμη και στα court seats είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα. Όταν ήμουν εγώ στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την άλλη χρονιά βγήκαμε τρίτοι. Όταν έφυγα χάρισα μισθούς. Αυτή είναι ανταπόδοση», σημείωσε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην ΕΡΤ:

«Έχουμε παίξει πολλά συνεχόμενα ματς και παίζουμε Τρίτη-Πέμπτη. Είμαστε τέσσερις νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι και το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βάλουμε τον Ουόκαπ και τον Βεζένκοφ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, τον Μόρις που δεν είχε κάνει και να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Σημαντικό το ότι κερδίσαμε.

Όσο χαλαρός και αν είμαι ερχόμαστε κάθε Κυριακή μεσημέρι κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιωνίου, μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, θεωρούμε ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία. Γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα. Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει.

Τι σχόλιο να κάνω για το επεισόδιο του Φουρνιέ; Ακόμα και στο court seats είναι άνθρωποι που δεν σέβονται τίποτα, αυτό λέω. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί. Όταν ήμουν στον Πανιώνιο την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την δεύτερη βγήκαμε τρίτοι. Έφυγα αφήνοντας μισθούς στον Πανιώνιο. Και σε ανταπόδωσει είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».