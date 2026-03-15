Σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τους φιλάθλους της Καλαμάτας, ολόκληρη η πόλη γιόρτασε την ιστορική επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στη Stoiximan Super League.

Η Καλαμάτα σφράγισε την άνοδό της μετά τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ για το πρωτάθλημα της Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στον Νότιο Όμιλο και επιστρέφοντας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από περισσότερα από δύο δεκαετίες.

Το γήπεδο της παραλίας γέμισε από κόσμο που πανηγύρισε με πάθος το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας. Ωστόσο, το γλέντι δεν σταμάτησε με τη λήξη της αναμέτρησης. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στους δρόμους της πόλης, όπου χιλιάδες φίλαθλοι συνόδευσαν το πούλμαν της ομάδας με καπνογόνα, συνθήματα και τραγούδια, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Στο πούλμαν της ομάδας βρέθηκε και η Σοφία Αλατζά, η οποία έζησε από κοντά τις έντονες στιγμές χαράς και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Οπαδοί της Καλαμάτας κατέκλυσαν τους δρόμους με καπνογόνα, πυροτεχνήματα και συνθήματα, πανηγυρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

